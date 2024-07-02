التعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 8 آلاف طالب منذ حرب 7 أكتوبر على غزة

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، بأن 8672 طالبا قتلوا و14583 أصيبوا بجروح في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت التربية في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما قتل في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.

وأشارت الوزارة إلى أن 497 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

بولندا تعلن عن بناء خطوط أنابيب عسكرية تابعة لحلف "الناتو"

أعلن مكتب الأمن القومي البولندي (جهاز الاستخبارات) عن عزم السلطات البولندية بناء خطوط أنابيب عسكرية تابعة لحلف "الناتو" يمكنها توفير الوقود للطائرات والدبابات.

جاء ذلك على لسان رئيس المكتب جاسيك سيفيرا على قناة "بولسات" التلفزيونية، حيث أشار السياسي إلى أنه "لا توجد مثل هذه البنى التحتية في بولندا، وهناك حاجة متبادلة لإنشائها"، وأضاف أن قضية بناء خطوط أنابيب "الناتو" ستصبح واحدة من أهم مجالات عمل السلطات البولندية في الأشهر المقبلة.

وقد تم بناء نظام خطوط الأنابيب في أوروبا الوسطى CEPSفي أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث يبلغ طول شبكة خطوط أنابيب النفط العسكرية التي تغطي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا 5314 كيلومترا. وتم تصميم النظام بشكل أساسي لتوفير الوقود للطائرات والمركبات المدرعة. ومنذ عام 1959، تم استخدام CEPSأيضا للأغراض المدنية. وهكذا، تقوم خطوط الأنابيب هذه بتوصيل الوقود إلى المطارات الدولية في أمستردام وبروكسل وفرانكفورت على نهر ماين.