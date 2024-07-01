منتجات تساعد على تنظيف الأوعية الدموية وتحمي من الكوليسترول

يثير الكوليسترول الذي يتراكم على الجدران الداخلية للأوعية الدموية والشرايين العديد من المشاكل الصحية مع تقدم العمر وعلى وجه الخصوص، على خلفية تكاثر لويحات الكوليسترول، يتطور تصلب الشرايين، وهو العامل الرئيسي للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يوصي خبراء التغذية بتضمين المنتجات التي تنظف الأوعية الدموية بشكل فعال في النظام الغذائي، وفقا لما ذكرته Hronika.info.

تتضمن قائمة المنتجات التي جمعها المتخصصون ما يلي:

الثوم

تشير البيانات التي حصل عليها علماء من جامعة كاليفورنيا إلى أن استخدام الثوم يمنع العملية الخطيرة للتكلس (تراكم الكالسيوم) وتصلب جدران الشرايين التاجية.

العنب

هناك الكثير من مضادات الأكسدة في التوت، الذي يحمي خلايا الأنسجة الوعائية من الأكسدة عن طريق الكوليسترول، وهذا يمنع عملية تراكم لويحات الدهون على جدران الشرايين.

التوت البري

يحتوي التوت البري على مواد تنشط عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يمنع تراكم المكونات الدهنية في الأوعية الدموية.

الطماطم

تتميز هذه الخضروات بمحتوى عال من الليكوبين، وهي مادة تمنع فقدان الأنسجة الوعائية لمرونتها. الليكوبين، من بين أمور أخرى، هو أحد مضادات الأكسدة القوية جدا التي تساعد على منع الالتهاب، مما يؤدي إلى العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

عصير الرمان

إذا كنت تشرب كوبا من عصير الرمان الطازج كل يوم، فسيتلقى الجسم مثل هذه الكمية من مضادات الأكسدة، والتي بفضلها سيبدأ في دعم العمليات الفسيولوجية التي تساهم في شفاء الأوعية الدموية وأنسجتها بانتظام.