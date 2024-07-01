الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الانتخابات الموريتانية: فوز محمد ولد الغزواني بولاية رئاسية ثانية

محمد ولد الغزواني
محمد ولد الغزواني

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، فوز الرئيس محمد ولد الغزواني، بولاية ثانية مكونة من خمس سنوات، وذلك بعد حصوله على 554 ألفًا و956 صوتًا، أي نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

txt

عاجل.. "الغزواني" يتصدر الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52.61%

txt

المرشحون للرئاسة الموريتانية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين، أورده موقع (موريتانيا الآن) - أن "عدد المصوتين في الانتخابات بلغ مليونا و 74 ألفا و208 ناخبين، وذلك من أصل مليون و939 ألفا و342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 988 ألفا و413 صوتا، وعدد البطاقات اللاغية 53787، والمحايدة 31608".

وأضافت أن "النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي جاء بالمرتبة الثانية بحصوله على 218 ألفا و546 صوتا، أي نسبة: 22.10%، فيما حل ثالثا زعيم المعارضة ومرشح حزب (تواصل) حمادي سيدي المختار بـ126187 صوتا، أي نسبة: 12.76%، وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على 35288 صوتا، أي نسبة: 3.57%".

وتابعت اللجنة أن "المرشح الرئاسي با مامادو بوكاري جاء خامسا بـ:23617 صوتا، أي نسبة: 2.39%، وفي المرتبة السادسة جاء المرشح أوتوما سوماري بحصوله على 20360 صوتا، أي نسبة: 2.06%، ثم جاء المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي الذي حصل على 9875 صوتا، أي نسبة: 

مواد متعلقة

نصائح لمريض حساسية الشعب الهوائية فى الجو الحار

طفرة غير مسبوقة في منظومة التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة فرنسا.. لوكاكو يقود الهجوم

عاجل.. "الغزواني" يتصدر الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52.61%

المرشحون للرئاسة الموريتانية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

السلطات الموريتانية تتأهب بعد أعمال شغب في الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية