الانتخابات الموريتانية: فوز محمد ولد الغزواني بولاية رئاسية ثانية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، فوز الرئيس محمد ولد الغزواني، بولاية ثانية مكونة من خمس سنوات، وذلك بعد حصوله على 554 ألفًا و956 صوتًا، أي نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين، أورده موقع (موريتانيا الآن) - أن "عدد المصوتين في الانتخابات بلغ مليونا و 74 ألفا و208 ناخبين، وذلك من أصل مليون و939 ألفا و342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 988 ألفا و413 صوتا، وعدد البطاقات اللاغية 53787، والمحايدة 31608".

وأضافت أن "النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي جاء بالمرتبة الثانية بحصوله على 218 ألفا و546 صوتا، أي نسبة: 22.10%، فيما حل ثالثا زعيم المعارضة ومرشح حزب (تواصل) حمادي سيدي المختار بـ126187 صوتا، أي نسبة: 12.76%، وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على 35288 صوتا، أي نسبة: 3.57%".

وتابعت اللجنة أن "المرشح الرئاسي با مامادو بوكاري جاء خامسا بـ:23617 صوتا، أي نسبة: 2.39%، وفي المرتبة السادسة جاء المرشح أوتوما سوماري بحصوله على 20360 صوتا، أي نسبة: 2.06%، ثم جاء المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي الذي حصل على 9875 صوتا، أي نسبة: