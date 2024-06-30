عاجل.. "الغزواني" يتصدر الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52.61%

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأحد، إنَّ الرئيس محمد ولد الغزواني، يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد، بحصوله على 52.61% من الأصوات.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات الرئاسية بالبلاد عند الساعة السابعة من مساء أمس.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في اقتراع اليوم 1.939.342 ناخبًا، منهم 53% من النساء، موزعين على 5400 مركز اقتراع.

ويتنافس 7 مرشحين خلال هذه الحملة الانتخابية، وهم حسب تسلسل ورودهم للمجلس الدستوري:

محمد الشيخ الغزواني

محمد الأمين المرتجي الوافي

حمادي سيدي المختار محمد عبدي

أوتوما انتوان سليمان سومارى

مامادو بوكار با

العيد محمدن امبارك

بيرام الداه اعبيد

وبدأ قرابة مليوني ناخب موريتاني، أمس، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.