المرشحون للرئاسة الموريتانية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

أدلى المرشحون للرئاسة الموريتانية بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم السبت.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن المرشحين محمد ولد الشيخ الغزواني، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وبيرام الداه اعبيد، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وأتوما انتوان سليمان سومارى، والعيد محمدن امبارك، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



كما أدلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الداه عبد الجليل، بصوته في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 2024 قد انطلقت، اليوم السبت، داخل وخارج موريتانيا، حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع، مليونا و939 ألفا و342 ناخبا، وتبلغ نسبة النساء منهم 53%.



ويتنافس سبعة مرشحين وهم: محمد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما انتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكار با، والعيد محمدن امبارك، وبيرام الداه اعبيد.

