الأمطار تفضح تنظيم ألمانيا لـ "يورو 2024"

تكررت أزمة تعطل أنظمة تصريف المياه في ملعب نادي بوروسيا دورتموند، مما تسبب في توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بثمن نهائي اليورو لمدة 20 دقيقة.

وتساقطت المياه مجددًا على رؤوس المشجعين وهو ما دفع العمال إلى استخدام "الممسحات" أو "الشطافات" في مشهد لا يناسب لا ألمانيا ولا كأس أمم أوروبا ولا عام 2024.

وشهدت القمة التي جمعت ألمانيا والدنمارك على ملعب سيجنال إدونا بارك، حضورًا جماهيريًا غفيرًا لدعم ألمانيا الدولة "المستضيفة" التي تمكنت بالفعل من التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024.

وفضح ملعب سيجنال إدونا بارك منذ انطلاق منافسات يورو 2024، تنظيم ألمانيا للبطولة، بعد أن ظهر متهالكًا على كل المستويات.

ولم تكن هذه المرة الأولى خلال أيام قليلة، بل كانت السابقة الأولى في الملعب ذاته بعد أن تحولت مدرجاته إلى شلالات في لقاء سابق بين تركيا وجورجيا خلال دور المجموعات في البطولة نفسها.