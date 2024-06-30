لاعب الدنمارك يعلق على خروج منتخب بلاده أمام ألمانيا في اليورو

وجه يواكيم أندرسن، لاعب منتخب الدنمارك، انتقادات عنيفة للأداء التحكيمي خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان المنتخب الدنماركي قد ودع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الخسارة من ألمانيا بهدف نظيف، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة للجدل على أداء الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

وكان أندرسن زميل يواكيم قد سجل هدفًا، لكن حكم المباراة قام بإلغاؤه بعد العودة لتفنية الفار، بسبب التسلل الذي وقع فيه اللاعب الدنماركي تواماس ديلاني، وبعد ذلك قام أوليفر باحتساب ركلة جزاء لصالح ألمانيا، بعدما لمسة الكرة يد أندرسن.

تصريحات أندرسن

تحدث أندرسن في تصريحات أبرزتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، حيث قال: "بالتأكيد، هي تعد أحد أسوأ العروض التحكيمية التي رأيتها في حياتي، التسلل معروف تسللًا".

وتابع: "القدرة على التحكم في الكرة في مثل هذه الحالات هو أمر جنوني".

وأكمل: "أنا كنت في وضعي الطبيعي، لذلك لا تصلح أن تحتسب ركلة جزاء على الإطلاق".

وأضاف: "خروج الحكم بعد ذلك ويحكم على لمسة اليد، حتى لو كان إنجليزيًا، هو قرار غبي تماما".

وواصل: "بالنسبة لي، هذه ليست ضربة جزاء على الإطلاق، فهم يأتون كل موسم لوصف القواعد بالنسبة لنا".