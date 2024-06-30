أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من العثور على النظام الغذائي الأكثر فعالية لمرضى السكر.

كشف العلماء ما يحتاج مرضى السكر إلى تناوله لتطبيع صحتهم ووفقا للعلماء، هناك نظام غذائي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في المرحلة الثانية، والذي لن يسمح لهم بإنقاص الوزن بسرعة فحسب، بل يحافظ أيضًا على صحة الجسم.

والحقيقة هي أن الأشخاص المصابين بالسكري غالبًا ما يعانون من مشاكل في عمل الجسم.

وشملت التجربة 74 متطوعاً مصابين بهذا المرض وتناول نصف هؤلاء المتطوعين الخضروات فقط، بينما تناول النصف الآخر الأطعمة التي أوصت بها الجمعية طُلب من كلا المجموعتين من المتطوعين أن يقتصروا على 500 سعرة حرارية في اليوم.

بعد ذلك، قارن العلماء كيف فقد الناس الوزن. اتضح أنه مع نفس السعرات الحرارية، يتغير فقدان الوزن أيضًا اعتمادًا على النظام الغذائي.

وهكذا فإن أولئك الذين تناولوا الخضار فقدوا الوزن الزائد بشكل أسرع وأكثر فعالية من أولئك الذين تناولوا الأطعمة المختلفة.

وقد اندهش العلماء من النتائج عندما رأوا كيف تمكن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من إنقاص الوزن بسرعة. ولذلك فإن مثل هذا النظام الغذائي ضروري لمرضى السكري، لأنه قادر على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

يقول العلماء أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يجب أن يتحولوا إلى نظام غذائي نباتي، وإذا أمكن، حتى نباتي - سيكون له تأثير إيجابي على صحتهم.