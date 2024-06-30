روني يكشف أسباب تدهور مستوى المنتخب الإنجليزي

كشف واين روني، مهاجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، أسباب تدهور مستوى إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن تواجه إنجلترا نظيرتها سلوفاكيا، في دور الـ 16 من بطولة اليورو 2024، والتي تنطلق في تمام السابعة مساءًا.

ويواجه المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم انتقادات عنيفة، بعد المستويات المتواضعة التي قدمها في دور المجموعات بالبطولة.

وتحدث روني في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "التوجه خلال الفترة الحالية أصبح أكثر نحو تسجيل هدف مثالي".

وتابع: "أظن أن هذا ذنب جوارديولا، هو من نشر هذا الفكر، وتفنن فيه، لكن يبدو أنه من الصعب على الجميع خلق فرصة واضحة لتسجيل الأهداف".

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل لدور الـ 16 من المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الثالثة بـ 5 نقاط، عقب الفوز على صربيا بهدف نظيف، وتعادل أمام الدنمارك بهدف لمثله، فيما تعادل سلبيًا مع سلوفينيا.