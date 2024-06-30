يوفنتوس يتعاقد مع نجم أستون فيلا الإنجليزي

استطاع يوفنتوس الإيطالي تدعيم صفوفه بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك للاستعداد بقوة للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

ونجح يوفنتوس في التتويج بلقب كأس إيطاليا خلال الموسم الماضي، لكن مجلس الإدارة أتخذ قرارًا برحيل ماسيماليانو أليجري، المدير الفني السابق لسوء النتائج.

وتعاقد النادي الإيطالي مع لاعب وسط أستون فيلا دوجلاس لويز، بعدما أعلن النادي الإنجليزي عن رحيل لاعبه ليوفنتوس.

وكان لويز قد ساهم في تأهل فريقه السابق لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تقديم مستويات كبيرة جعلته أفضل لاعبي أستون فيلا لمدة موسمين بعد اختيارات جماهير النادي.

وشارك لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد في أكثر من 150 مباراة مع النادي الإنجليزي بعد أن انتقل إليه من مانشستر سيتي في عام 2019.