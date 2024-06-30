الاتحاد الإيطالي يكشف مصير سباليتي

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مصير مدرب المنتخب الأول لكرة القدم لوتشيانو سباليتي بعد الخروج من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أمام منتخب سويسرا.

وكان المنتخب الإيطالي قد تلقى خسارة بهدفين نظيفين بالأمس أمام نظيره السويسري، مما جعل هناك حالة من الصدمة لدي جمهور الأتزوري.

وتحدث جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، حيث قال: "بالتأكيد، نأسف بسبب عدم إسعاد الجماهير".

وأضاف: "بالطبع، جماهيرنا كانوا يستحقون السعادة، فنحن آسفون على النتيجة ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تسببت في تلك الهزيمة التي أصبتنا بخيبة أمل في ظل كل هذا الدعم".

وأردف رئيس الاتحاد الإيطالي تصريحاته: "الكل عقب مباراة الأمس كان يتحدث سواء مدرب أو لاعبين، يتحملون المسئولين ونحن كذلك كاتحاد".

وأكمل: "بالتأكيد، أجدد الثقة في سباليتي لأن هناك مشروع نعمل عليه يحتاج لسنوات ولم يبدأ إلا قبل 8 أو 9 أشهر".

وأختتم جرافينا تصريحاته: "مدرب المنتخب الإيطالي يحظى بثقتنا، التحدي الجديد يبدأ خلال 60 يومًا (تصفيات كأس العالم)، علينا أن نهتم بمواهبنا لأننا لا يمكننا أن نأمل في ظهور كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو كيليان مبابي فجأة في إيطاليا".