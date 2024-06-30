اليوم .. مسرح السامر يشهد احتفالية ثورة 30 يونيو وتكريم رموز اعتصام المثقفين

ثورة 30 يونيو .. ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية في الثامنة مساء اليوم الأحد، على مسرح السامر بالعجوزة.

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتشدو خلاله بباقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، يتخللها فقرات شعرية وطنية تتضمن قصائد ورباعيات لكبار الشعراء: أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، سيد حجاب، وفؤاد حداد، وغيرهم.

تكريم مثقفي اعتصام وزارة الثقافة

ويكرم الحفل أسماء مجموعة من الرموز الثقافية ونجوم الفن من المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة إبان الثورة، ورحلوا عن عالمنا، منهم: الروائي بهاء طاهر، الكاتبة فتحية العسال، الشاعر سيد حجاب، والفنانين جلال الشرقاوي وخالد صالح.

كما يشمل الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شهادة على الثورة" إنتاج الادارة العامة للثقافة السينمائية، وإخراج حامد سعيد، بجانب فقرة فنية لفرقة النيل للآلات الشعبية بقيادة الفنانة منال إبراهيم.

يأتي الحفل ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة بالمحافظات كافة، يضم أكثر من 200 فعالية تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.