الصيد يهزم سبورتنج فى ذهاب نصف نهائى كأس مصر للبلياردو سنوكر

حقق فريق البلياردو سنوكر بنادى الصيد الفوز على نظيره نادي سبورتنج بنتيجة 3/9 فى المباراة التى اقيمت على ملعب الاخير فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر للبلياردو سنوكر.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين مصطفى جبيلى ، محمد عبد الحكيم ،ادهم اسماعيل ، ايمن جاد، أمير الطهطاوي ،محمد عطا ، ياسين عماد ،اسر محمد.

الجهاز الفنى والادارى :

المدير الفنى سليمان غزال،ادارى محمد عبد الهادى.



اسلام الطرابيلى يحرز فضية بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر

أحرز لاعب نادى الصيد اسلام الطرابيلى المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر للتصنيف رقم (2) والتى اقيمت على ملاعب نادى الصيد ونادى الشرقية للدخان،على كأس المرحوم نبيل الديب لاعب وعضو لجنة البلياردو السابق بنادى الصيد.