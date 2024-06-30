نيوكاسل يونايتد يوافق على بيع أندرسون إلى نوتنجهام فورست

وافق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على بيع النجم أندرسون إلى صفوف فريق نوتنجهام فورست خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي دافيد اورنستين أن نادي نيوكاسل أبدى موافقته على بيع أندرسون إلى نوتنغهام مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال على أن يجري الفحص الطبي اليوم.

وشدد أورنستين أن الصفقة ستلعب دور كبير في مساعدة النادي للخروج من أزمة اللعب المالي النظيف.

ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024 على حساب الدنمارك

حسم منتخب ألمانيا تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة على أرضه بعد الفوز على الدنمارك بثنائية نظيفة اليوم.

وحقق المنتخب الألماني الفوز على الدنمارك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.