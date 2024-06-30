الأحد 30 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيوكاسل يونايتد يوافق على بيع أندرسون إلى نوتنجهام فورست

أندرسون
أندرسون

وافق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على بيع النجم أندرسون إلى صفوف فريق نوتنجهام فورست خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي دافيد اورنستين أن نادي نيوكاسل أبدى موافقته على بيع أندرسون إلى نوتنغهام مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال على أن يجري الفحص الطبي اليوم.

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ليفربول يقترب من إعلان نجاح صفقة نجم نيوكاسل

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نيوكاسل يكثف محاولاته لضم الحارس رامسديل

وشدد أورنستين أن الصفقة ستلعب دور كبير في مساعدة النادي للخروج من أزمة اللعب المالي النظيف.

ألمانيا إلى ربع نهائي يورو 2024 على حساب الدنمارك

حسم منتخب ألمانيا تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة على أرضه بعد الفوز على الدنمارك بثنائية نظيفة اليوم.

وحقق المنتخب الألماني الفوز على الدنمارك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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