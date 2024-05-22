نيوكاسل يكثف محاولاته لضم الحارس رامسديل

كثفت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي محاولاتها من أجل التعاقد مع الحارس آرون رامسديل من صفوف أرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية صادرة صباح اليوم الأربعاء أن نادي نيوكاسل يونايتد مستمر في تكثيف محادثاته من أجل التعاقد مع الحارس آرون رامسدايل، حامي عرين نادي أرسنال ، منذ عدة أسابيع.

وأفادت التقارير أن نيوكاسل يأمل في التوصل لاتفاق مع مسؤولو الجانرز بشأن عقد الحارس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أن النادي مستعد لدفع ١٥ مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة الحارس.

إنزاجي مرشحًا لتدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن دخول المدير الفني إنزاجي ضمن حسابات نادي النصر السعودي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن إنزاجي يعد الخيار الأبرز على طاولة إدارة نادي النصر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، حال رحيل المدرب الحالي لويس كاسترو.

وتشير الأنباء إلى اتجاه نادي النصر للاستغناء عن خدمات المدير الفني لويس كاسترو حال إخفاقه في نهائي كأس الملك السعودي، حيث أن الإدارة منحت البرتغالي الفرصة الأخيرة بنهائي الكأس لحسم مصيره.