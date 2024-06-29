ليفربول يقترب من إعلان نجاح صفقة نجم نيوكاسل

كشفت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان نادي ليفربول اقترب من إعلان صفقة ضم جناح نادي نيوكاسل أنتوني جوردون خلال الساعات القليلة القادمة ليكون أولى صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكان نادي ليفربول قد أبدى اهتماما بجناح نيوكاسل الذي تألق مع الماكبيث في الموسم الماضي بعدما نجح في تسجيل ١٢ هدف و قدم ١١ تمريرة حاسمة خلال مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا بعد أقل من موسم قضاه مع نيوكاسل حيث انضم لنيوكاسل قادما من غريم ليفربول نادي ايفرتون في يناير ٢٠٢٣ مقابل ٤٠ مليون جنيه استرليني .

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن نادي نيوكاسل مستعد لبيع أنتوني جوردون بل لابد وان يتم الصفقة قبل يوم ٣٠ يونيو الحالي حيث يمكنه الحصول على الأموال اللازمة لتجنب تجاوز قواعد اللعب المالي والاستدامة في الدوري الانجليزي والا سيتعرض لعقوبة خصم نقاط خلال الموسم المقبل.

وأضافت صحيفة الديلي ميل: من المنتظر أن ينضم مدافع ليفربول كوينساه إلى الصفقة لينتقل إلى نيوكاسل ضمن صفقة انتقال أنتوني جوردون حيث طلب مسئولي نيوكاسل ضمه إلا أن ذلك لا يجد ترحيبا لدى مسئولي ليفربول الذين يرغبون في الاحتفاظ بكوينساه الذي شارك في ٣١ مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي . و من المنتظر ان يجري أنتوني جوردون الكشف الطبي خلال الساعات القادمة في مدينة لييبزيج الألمانية حيث يتواجد ضمن معسكر منتخب أنجلترا الذي يستعد لملاقة سلوفاكيا في اطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ .