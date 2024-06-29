أمل الحناوي: التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة قبلة الحياة للمنطقة (فيديو)

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن رائحة الاستقرار غابت عن المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتأثرت المنطقة برمتها وتعمقت أزماتها السياسية والاقتصادية.

وأضافت خلال تقديم برنامجها “عن قرب”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن مع استمرار العدوان الوحشي تشهد أسعار الطاقة ارتفاعا ملحوظا وزيادة في معدلات التضخم بدول كثيرة والهجمات على سفن الإمداد والتجارة العالمية يدفع ثمنها الجميع في كل أنحاء العالم.

وأوضحت أنه مع غياب الأمل في الاتفاق تزداد حدة المخاطر من الاتساع في لبنان تارة، وفي اليمن تارة أخرى، وتمر الأوضاع في المنطقة من سيء إلى أسوء، وبات التساؤل إلى أي مدى ستسير الأمور.

وتابعت: “علامة استفهام كبرى ربما تعجز الأيام المقبلة عن تفسيرها، فالحرب الوحشية لا تتوقف تداعياتها على محيط القطاع بل تمتد إلى خارجه مهددة دولا وحكومات وتنذر بزيادة في حدة أزمات الشرق الأوسط مما يؤكد أن التوصل إلى اتفاق بوقف هذا العدوان الظالم هو قبلة الحياة لإقليم تعيس تعاني دوله من أزمات مشتعلة في عدة أماكن متفرقة”.

عدد شهداء غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و834 شهيدا، 86 ألفا و858 مصابًا.

وأشار البيان، إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.