"اكسترا نيوز": الانتهاء من التشكيل الوزاري وحلف اليمين خلال أيام

أفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية “اكسترا نيوز” أن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام.

وأكد المصدر أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين، وأن رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".