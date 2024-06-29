السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"اكسترا نيوز": الانتهاء من التشكيل الوزاري وحلف اليمين خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية “اكسترا نيوز” أن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام.

 

txt

بكري يحذر مدبولي من إحباط الشعب باختيار “وزراء أي كلام”: “كفاية احتقان للبلد”

txt

الحكومة الجديدة ونشاط المحافظين

وأكد المصدر أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين، وأن رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

 

وفي وقت سابق، كلف الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

الجريدة الورقية