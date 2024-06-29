أستاذ تمويل: مصر أكبر شريك اقتصادي في المنطقة لأوروبا (فيديو)

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اعتراف أوروبي جاء نتيجة الأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة وعانت منها أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أوروبا تبحث اليوم آفاقًا واعدة لاقتصادات واعدة كالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مستوى الشراكة يصل إلى مستوى شراكة استراتيجية نتيجة التعاون التاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر موقع استراتيجي مهم لصناعة الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن مصر تعد الشريك الاقتصادي الأكبر والأهم في المنطقة بالنسبة لأوروبا، وتعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا جدًا بالنسبة لدول حوض المتوسط، وفرصة واعدة جدًا في الاستعاضة عن الغاز الطبيعي الذي يأتي من أوكرانيا وروسيا، بجانب كونها شريكًا رئيسيًا وهامًا واستراتيجيًا في موضوع نقل الطاقة ولوجستيات الطاقة.

وذكر أن مصر تعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لصناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تعول عليها أوروبا كثيرًا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى كون مصر تعد بؤرة لنقل البيانات والمعلومات من الشرق إلى الغرب والغرب إلى الشرق من خلال موقعها المتوسط في بؤرة العالم.