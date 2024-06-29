باحث في شئون الهجرة: ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية

أكد المحامي أشرف ميلاد روكسي، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، أن فكرة الترحيل في مصر يتم بعد إجراءات يتدخل بها الجهات الرسمية ولجنة الفتوى بوزارة العدل لترحيل أي شخص، مشددًا على أنه أي ضيف لم يوفق أوضاعه قبل 1/7 سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة حيالة.

وأشار "ميلاد روكسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن دخول البلاد بشكل غير نظامي لشخص حياته معرض للخطر وهرب من مناطق حروب يتم إعفاءه من أي إجراءات عقابية بمجرد دخول البلاد، سوف يتم ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية.

وأضاف أن أي شخص أجنبي في أزمة وكان سببًا في مشكلة لابد من عرضه على الأمن الوطني والجوازات للتأكد من أنه لا يشكل خطر على المجتمع، مؤكدًا أنه إذا كان يشكل خطر على المجتمع في البداية يتم الطلب منه مغادرة البلاد، منوهًا بأنه يتم الطلب منه في البداية توفيق أوضاعه، مضيفًا: "مصر بلد مهم في المنطقة على كافة الأصعدة

وتابع: "أعداد الأجانب الموجودين في مصر ليس بهذا العدد في تصريح بعض المسئولين".

وفي سياق أخر، قفزت إيجارات الشقق بين 200٪ وحتى 400٪ فى القاهرة والجيزة، مع الإقبال الكبير من السودانيين بعد دخولهم مصر إثر الحرب الدائرة هناك منذ منتصف عام 2023، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات فى المناطق الشعبية والراقية على حد سواء.

بدأت الظاهرة مع منتصف شهر أبريل ٢٠٢٣، مع اندلاع اشتباكات عنيفة فى السودان، واتخذت مصر جهوداً لإجلاء رعاياها المصريين المقيمين هناك، إلى جانب استضافة الأشقاء السودانيين.

ويسرت مصر دخول السودانيين إلى الأراضى المصرية، عبر المنافذ البرية دون تأشيرة، خاصة من معبر أرقين والقسطل.

وبحسب بيان صادر لوزارة الخارجية المصرية، فإن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سودانى منذ اندلاع الأزمة، حيث تعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية التى أصدرها عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بأوضاع اللاجئين، أن عدد السودانيين فى مصر بين 700 ألف و7 ملايين شخص، ويتركز نحو 56% منهم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.