السيسي: الشعب المصري صلب وصامد ومتطلع لمستقبل أفضل منذ 12 عامًا (شاهد)

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيسة المفوضية الأوروبية والوزراء الأوربيون والحضور بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، معربة عن شكره وتقديره لفريق العمل المصري والأوروبي على الجدية والالتزام والجهد الذي بذل خلال 100 يوم لانعقاد هذا المؤتمر.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وأضاف “السيسي” خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم السبت: "بقولكم فيه حاجة مهمة قوى تعرفوها قوي عن مصر، وهو أن مصر مش بس سوق ضخم وكبير يضم 120 مليون والضيوف الموجودين، يعني بتكلم عن سوق ضخم جدا، وزي ما ذكر أن فيه قوى عاملة ضخمة جدا 70 % من شعبنا أقل من 40 سنة وده أمر واعد جدا لأي مستثمر عاوز قوى عاملة بتكلفة مالية معتبرة".

تابع الرئيس السيسي: "شعب مصر بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل، ودي أكتر نقطة اسمحولى أشير ليها هنا".

أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:

تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى.

يشارك في المؤتمر الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

يشمل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.

يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والموانئ.