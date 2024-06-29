تناول العصيدة على الإفطار يعزز فقدان الوزن.. خبيرة تغذية تكشف أفضل الأنواع

تعتبر العصيدة من أكثر خيارات الإفطار الصحية، ويقول الخبراء أن الاستهلاك المنتظم لأنواع معينة من الحبوب يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

النوع الأول من العصيدة الذي يساعد على إنقاص الوزن هو دقيق الشوفان، فهو غني بالألياف، مما يساعد على تطبيع عملية الهضم ويوفر شعورًا طويل الأمد بالامتلاء، ويساعد الشوفان أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم.

وينصح الأطباء بتحضير دقيق الشوفان مع الماء أو الحليب النباتي، مع إضافة الفواكه الطازجة والتوت لتحسين الطعم وإثرائه بالفيتامينات.

النوع الثاني المفيد من العصيدة هو الحنطة السوداء، وتعتبر الحنطة السوداء مصدرًا ممتازًا للبروتين والأحماض الأمينية التي تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، كما أنه غني بالحديد والمغنيسيوم، مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، ويوصي خبراء التغذية بدمج الحنطة السوداء مع الخضار أو الزبادي قليل الدسم.

الحبوب الثالثة التي يسلط الضوء عليها الخبراء هي الكينوا، وتساعد هذه الحبوب على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وتعزز حرق الدهون وتحافظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم وينصح خبراء التغذية بإضافة المكسرات والفواكه المجففة إلى الكينوا لتنوع مذاقها وفوائدها الإضافية.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ألا يعتمدوا فقط على الحبوب لإنقاص الوزن، فحتى الحبوب الصحية مثل دقيق الشوفان أو الكينوا يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، خاصة إذا أضفت إليها السكر أو العسل أو الفواكه المجففة أو المكسرات، ومن المهم لإنقاص الوزن بشكل ناجح. للتحكم في توازن السعرات الحرارية الإجمالي لديك.

مؤشر نسبة السكر في الدم

تحتوي بعض الحبوب على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يعني أنها يمكن أن تهضم بسرعة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطاقة والشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام.

رتابة النظام الغذائي

الاعتماد فقط على الحبوب يمكن أن يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الهامة الأخرى اللازمة لفقدان الوزن الصحي والصحة العامة، والتنوع في نظامك الغذائي مهم لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

نقص البروتين

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن لأنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، ويزيد من الشبع، ويتطلب المزيد من الطاقة للهضم مقارنة بالكربوهيدرات والدهون تحتوي العديد من الحبوب على نسبة منخفضة نسبيًا من البروتين، خاصة إذا تم طهيها في الماء دون إضافة مصادر بروتين إضافية مثل الحليب أو الزبادي أو المكسرات.

ولإنقاص الوزن بشكل فعال، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بالجمع بين طرق مختلفة وزيادة النشاط البدني، والتحكم في أحجام الوجبات، وإدراج المزيد من البروتين والخضروات والفواكه في النظام الغذائي، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، ولكن يمكن أن تكون الحبوب جزءًا من هذا النظام الغذائي.