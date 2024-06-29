إمام عاشور يورط اللاعب أحمد حسن في قضيته.. تفاصيل

تقدم علي فايز دفاع فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور ببلاغ ضد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالإساءة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول فيه الإساءة إلى سمعة الطالب والتشهير به علانية ومجاملة ومحاباة لإمام عاشور.

وجاء في صحيفة الدعوى أنه وفي ذات أسبوع الواقعة المشار إليها فوجئ الطالب بقيام المعلن مقطع فيديو عبر صفحته المسماة " Ahmed Hassan وأحمد حسن "TV على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول فيه الإساءة إلى سمعة الطالب والتشهير به علانية ومجاملة ومحاباة للمدعو للإمام عاشور، المتهم في القضية المشار إليها عاليه، حيث نسب إليه حصوله على مبالغ مالية من أحد أصدقاء أو تابعين للمدعو / إمام عاشور ثم قام بتحرير المحضر عاشور وأن الطالب على مبلغ مالي كبير للتنازل عن ذلك المحضر.

وأكملت صحيفة دعوى صاحب واقعة إمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن، أن المشكو في حقه زعم أن الطالب تقاضي من أحد أصدقاء المدعو إمام عاشور لاعب الكورة بالنادي الأهلي أموالا كتعويض عن قيام الأخير وآخرين معه بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب، ثم قام الطالب بعدها بتحرير المحضر المشار إليه بصدر الصحيفة الماثلة بعرض ابتزاز اللاعب المذكور والحصول منه على مبلغ مالي كبير، وأن ذلك هو الغرض الأساسي من تحرير الطالب للمحضر المذكور، وليس بغرض اقتضاء حقه القانوني جنائيا ومدنيًا من المتهم المذكور، الأمر الذي ترتب عليه التشهير بالطالب والإساءة إلى سمعته وتعمد إحداث مضايقته وإزعاجه علنية مجاملة ومحاباة للاعب إمام عاشور والثابت بمقطع الفيديو المصور الذى سوف يتم تقديمه بالجلسة المحددة لنظر الجنحة المباشرة الماثلة فلاشة السابق نشره وبثه بمعرفة المعلن إليه الأول على صفحته المشار إليها.