رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ومسئولو الجهاز يتفقدون أحياء المدينة

قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بأحياء المدينة، حيث قاموا بالمرور على حي الكرامة وحي المجد بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 625 عمارة بإجمالي 15000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، للوقوف على مستوى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة بالمنطقة، للارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضبط المخالفات وعلى ضرورة الاهتمام بالنظافة من إزالة المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة، مشيراً إلى تواجد سيارات رش المبيدات بصفة دورية للحد من انتشار الحشرات.

ووجه الدكتور أحمد اسماعيل بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال الصيانة والرعاية للمسطحات الخضراء خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومراعاة توقيت الري، مؤكداً على الشركة المسئولة بضرورة تحسين وضع المزروعات، وأنه فى حالة عدم الالتزام فسيتم تطبيق العقوبات على الشركة واستبعادها من أعمال الصيانة والتنفيذ على حسابها للأعمال المطلوبة.