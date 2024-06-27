أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور للجملة.. وقفزة للوقار

أسعار الاسماك اليوم الخميس.. تشهد أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق المصرية المحلية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، إذ تختلف أسعار السمك اليوم سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

ومن هذا المنطلق، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، بصورة لحظية ما تشهده أسعار السمك اليوم لحظة بلحظة، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور للجملة

أسعار السمك البلطي

البلطي "1" من 68 : 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

البلطي "2" من 63 : 67 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

سجل البوري "1" من 110 : 140 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

قشر البياض نحو من 100 : 170 جنيهًا للكيلو.

البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي من 80 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 60 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

موسى ما بين 190 : 390 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سبيط - كليماري- سابيا ما بين 190 : 390 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

القرش من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الكابوريا من 40 : 200 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سمك مرجان 2 من 75 : 135 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 2 من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

دنيس من 100 : 240 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

مازليا - كشر من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

شعور من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وقار من 95 : 165 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

قاروص - لوت من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين مجمد ما بين 50 : 100 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار السمك اليوم 2024

أسعار الجمبري اليوم

جمبري "2" من 400 : 500 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "3" من 110 : 310 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.