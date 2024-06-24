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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كليب "البضاعة" يتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

ماجد المهندس
ماجد المهندس

تخطى كليب "البضاعة" لـ ماجد المهندس، الـ 3,500,185 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد يومين من طرحه.

ماجد المهندس

تفاصيل كليب البضاعة

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

 

تيزر جوازة توكسيك"

في مفاجأة موسيقية جديدة، يخوض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، إذ يقدم لأول مره أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان".

وطرح ماجد المهندس تيزر الأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجلها مع المنتج الموسيقى محمد حامد، الذي نشر عبر صفحته بانستجرام صور حصرية خلال تسجيل الأغنية.

 

أغنية "لو زعلان" كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المره الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم.

 

أشار المهندس أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه من المنتج الموسيقى محمد حامد، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

 

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها

قولولوا لو زعلان .. البحر اهو مليان

 

يشرب على قد ما يقدر منه .. ومش طالبة جنان

 

الجدير بالذكر أن فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج نيو سينشري للمنتج زيد الكردي.

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الجريدة الورقية