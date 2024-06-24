أطعمة يجب التخلي عنها لصحة الدماغ والأعصاب

مع تقدمك في العمر، يصبح الحفاظ على الصحة المعرفية والتركيز أمرًا مهمًا بشكل خاص، وعلى الرغم من أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على صحة الدماغ، إلا أن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.

وأشارت الدكتورة إريك ناتكين إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يحفز نشاط الدماغ، وحددت الخبيرة ثلاث فئات من المنتجات التي يجب استهلاكها بانتظام، بحسب ما أوردته المنشورة الأميركية She Finds.

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة الدماغ لأنها تدعم بنية خلايا الدماغ ووظيفتها وتقلل الالتهاب يمكن العثور على أوميغا 3 في المصادر النباتية مثل الجوز وبذور الشيا، وكذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون وهذه البيانات تؤكدها دراسات عديدة.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مهمة أيضًا للحفاظ على صحة الدماغ، فهي تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، الذي يدمر خلايا الدماغ ويقلل الوظيفة الإدراكية، وتلعب الفيتامينات C وE الموجودة في الأطعمة مثل الكرنب والتوت دورًا رئيسيًا في هذه العمليات. تساعد

الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك

مثل الزبادي والكيمتشي، أيضًا على تحسين الوظيفة الإدراكية تساعد البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء على إنتاج الناقلات العصبية، وتقليل الالتهاب، وتطبيع الوظيفة الإدراكية، وعند دمجها مع مكملات البروبيوتيك، يكون لهذه الأطعمة آثار مفيدة على صحة الدماغ.

للحفاظ على صحة الدماغ، من المهم تجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائفه، وهناك بعض فئات الأطعمة التي يجب التخلي عنها أو الحد منها"، كما تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا خصيصًا لـ MedicForum.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

السكر الزائد في النظام الغذائي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي وتطور العمليات الالتهابية التي تؤثر سلبًا على الوظيفة الإدراكية، من الأفضل تجنب المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكر مضاف من النظام الغذائي.

الدهون المتحولة

الدهون الموجودة في السمن والوجبات السريعة والمخبوزات وبعض الأطعمة المصنعة، يمكن أن تساهم في التهاب وتلف خلايا الدماغ، تجنب المنتجات التي تحتوي على الزيوت المهدرجة واقرأ الملصقات بعناية.

اللحوم المصنعة تحتوي النقانق

النقانق واللحوم المصنعة الأخرى على مواد حافظة وأملاح ودهون مشبعة، مما قد يزيد من خطر الالتهاب والضعف الإدراكي، اهدف إلى تناول المصادر الطبيعية للبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبروتينات النباتية.

المحليات الصناعية

تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية قد يكون لها آثار سلبية على الدماغ والوظيفة الإدراكية، حاول الحد من استهلاكك للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على المحليات الصناعية وبدائل السكر.