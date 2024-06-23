الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصر بالإسكندرية

من تدريبات مركز شباب
من تدريبات مركز شباب النصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية  برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية انشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصرالتابع لفرع شباب وسط ‏الاسكندرية برئاسة حمدي شعبان رئيس مجلس الإدارة 
وشملت التدريبات فريق الكاراتيه والجمباز و التايكوندو بالمركز

و تأتي هذه التدريبات في إطار توجيهاتالدكتور اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة                         
واللواء محمد الشريف  محافظ الاسكندرية
بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري و تسخير الرياضة لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة ...

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