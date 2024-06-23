أنشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصر بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية انشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصرالتابع لفرع شباب وسط ‏الاسكندرية برئاسة حمدي شعبان رئيس مجلس الإدارة

وشملت التدريبات فريق الكاراتيه والجمباز و التايكوندو بالمركز

و تأتي هذه التدريبات في إطار توجيهاتالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري و تسخير الرياضة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ...