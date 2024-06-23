طرح شقق "فالي تاورز valley towers" في حدائق أكتوبر 30 يونيو

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، شقق مشروع الإسكان المتميز ضمن مشروع “valley towers” في مدينة حدائق أكتوبر، نهاية الشهر الحالي، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

الرابط المخصص لحجز شقق مشروع valley towers

وقال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن الحجز كراسة الشرط ستكون متاحة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وبالنسبة لشروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط التالي:" اضغط هنـــــــــــــــا".

ويكون الرابط المخصص لحجز شقق مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، متاحًا فور فتح باب الحجز في التاريخ المعلن من الوزارة، وهو يوم 30 يونيو الجاري.

وتتميز شقق مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، بكونها جاهزة للاستلام الفوري، ومساحات مختلفة تتراوح بين 95م2 و100م2، وتقع في موقع متميز على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وسيكون سعر المتر في مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، 15 ألف جنيه، وبلغت قيمة مقدم حجز 150 ألف جنيه، على أن استكمال 25% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويسدد باقي سعر الوحدة في شكل أقساط.