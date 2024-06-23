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رئيس التحرير
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الأسواق العقارية

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمشروع 263 فدان في حدائق أكتوبر

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان

تستكمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا، المراحل الأولى والثانية والثالثة.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان مشروع 263 فدانا

 

سيتم تسليم قطع الأراضي من 506: 515، يوم الإثنين 1/ 7/ 2024، والقطع من 516: 525، يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2024، والقطع من 526: 531، يوم الأربعاء 3/ 7/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 4/ 7/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

وكما سيتم تسليم القطع بالمرحلة الثانية من 63: 72، يوم الأحد 7/ 7/ 2024، والقطع من 73: 82، يوم الإثنين 8/ 7/ 2024، والقطع من 83: 92، يوم الثلاثاء 9/ 7/ 2024، وتخصيص يوم الأربعاء 10/ 7/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع من 93: 102، يوم الأحد 14/ 7/ 2024، والقطع من 103: 112، يوم الإثنين 15/ 7/ 2024، والقطع من 113: 116، ومن 260: 265، يوم الثلاثاء 16/ 7/ 2024، والقطع من 266: 275، يوم الأربعاء 17/ 7/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 18/ 7/ 2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.

وسيتم تسليم القطع من 276: 285، يوم الأحد 21/7/2024، والقطع من 286: 295، يوم الإثنين 22/ 7/ 2024، والقطع من 296: 305، يوم الثلاثاء 23/ 7/ 2024، وتخصيص يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وتسليم القطع من 306: 315، يوم الأحد 28/ 7/ 2024، والقطع من 316: 325، يوم الإثنين 29/ 7/ 2024، والقطع من 326: 335، يوم الثلاثاء 30/7/2024، والقطع من 336: 345، يوم الأربعاء 31/ 7/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 1/ 8/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وسيتم تسليم القطع بالمرحلة الثالثة من 1: 10، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 5/ 8/ 2024، والقطع من من 21: 30، يوم الثلاثاء 6/ 8/ 2024، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وسيتم تسليم القطع من 41: 50، يوم الأحد 11/ 8/ 2024، والقطع من 51: 60، يوم الإثنين 12/ 8/ 2024، والقطع من 61: 62، والقطع من 117: 124، يوم الثلاثاء 13/ 8/ 2024، والقطع من 125: 134، يوم الأربعاء 14/ 8/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 15/ 8/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وسيتم تسليم القطع من 135: 144، يوم الأحد 18/ 8/ 2024، والقطع من 145: 154، يوم الإثنين 19/ 8/ 2024، والقطع من 155: 164، يوم الثلاثاء 20/ 8/ 2024، والقطع من 165: 174، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم قطع الأراضي من 175: 184، يوم الأحد 25/ 8/ 2024، والقطع من 185: 194، يوم الإثنين 26/8/2024، والقطع من 195: 204، يوم الثلاثاء 27/ 8/ 2024، والقطع من 205: 214، يوم الأربعاء 28/ 8/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 29/ 8/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وسيتم تسليم القطع من 215: 224، يوم الأحد 1/ 9/ 2024، والقطع من 225: 234، يوم الإثنين 2/ 9/ 2024، والقطع من 235: 244، يوم الثلاثاء 3/ 9/ 2024، والقطع من 245: 254، يوم الأربعاء 4/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 5/ 9/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم القطع من 255: 259، والقطع من 821: 825، يوم الأحد 8/ 9/ 2024، والقطع من 826: 835، يوم الإثنين 9/9/2024، والقطع من 836: 845، يوم الثلاثاء 10/ 9/ 2024، والقطع من 846: 859، يوم الأربعاء 11/ 9/ 2024، وتخصيص يوم الخميس 12/ 9/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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