الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

الثلاثاء المقبل.. تسليم شقق الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة للمتخلفين عن الاستلام

شقق الإسكان المتميز
شقق الإسكان المتميز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لتسليم شقق الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق25/6/2024، وحتى والخميس الموافق 27/6/2024.

وتضم  مدينة المنصورة الجديدة، وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات إسكان متميز، وشواطئ مفتوحة للأسرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه " كورنيش أهل مصر "، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وكان قد سلم جهاز مدينة المنصورة الجديدة،  27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى، اعتبارًا من  يوم الأحد الموافق 5 مايو الماضي.

 

مواد متعلقة

مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمشروع 263 فدان في حدائق أكتوبر

باقي 7 أيام.. الإسكان تطرح شقق "فالي تاورز" بـ 1.5 مليون جنيه في حدائق أكتوبر

مقترح عاجل من شعبة الاستثمار العقاري لحل أزمة تأخر مستحقات شركات المقاولات 

إزالة عدة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة ورفع إشغالات في 4 مدن جديدة

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل والخدمات بمدينة العاشر من رمضان

رئيس جهاز أسيوط الجديدة يلتقي عددًا من سكان المدينة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

جهاز تعمير البحر الأحمر ينفذ 25 مشروعًا بالمحافظة بتكلفة تتخطى 1.6 مليار جنيه

وزير الإسكان: إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء في 4 مدن جديدة
الجريدة الورقية