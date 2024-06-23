الثلاثاء المقبل.. تسليم شقق الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة للمتخلفين عن الاستلام

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لتسليم شقق الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق25/6/2024، وحتى والخميس الموافق 27/6/2024.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة، وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات إسكان متميز، وشواطئ مفتوحة للأسرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه " كورنيش أهل مصر "، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وكان قد سلم جهاز مدينة المنصورة الجديدة، 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو الماضي.