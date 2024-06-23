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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تناول عصير القصب.. غني بالمعادن ومصدر طبيعي للطاقة

عصير القصب
عصير القصب

عصير القصب، المعروف أيضًا بالسكر السائل أو الجرين جوس، يُعتبر مشروبًا شعبيًا في العديد من الثقافات، ويُستخرج عصير القصب من نبات قصب السكر، ويحتوي على عدة فوائد صحية، وفيما يلي نقدم لك فوائده للجسم.

 

عصير القصب

فوائد تناول عصير القصب

1. مصدر طبيعي للطاقة: 

يحتوي عصير القصب على سكريات طبيعية مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدرًا فوريًا للطاقة.

 

2. غني بالفيتامينات والمعادن: 

يحتوي عصير القصب على فيتامينات مثل فيتامين C والفيتامينات من مجموعة B، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

 

3. مفيد للجهاز الهضمي: 

يُعتبر عصير القصب مهدئًا للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تهدئة القولون العصبي والتخفيف من حرقة المعدة.

 

4. مضاد للأكسدة: 

يحتوي عصير القصب على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والفينول، التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

 

5. دوره في تعزيز صحة الجلد: 

بعض الدراسات تشير إلى أن استخدام عصير القصب يمكن أن يساعد في تحسين صحة البشرة وتقليل مشاكل الجلد مثل حب الشباب.

 

على الرغم من فوائده، يجب استهلاك عصير القصب بحذر لأنه غني بالسكريات، مما يمكن أن يكون غير ملائم لأشخاص يعانون من مشاكل صحية مثل السكري.

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