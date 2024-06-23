مصر تُواجه صيفًا حارًا.. إجراءات استباقية واستراتيجية واضحة لحماية الإنسان والبيئة

مع حلول فصل الصيف، يزداد الشعور بحدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من مخاطرها.

وفي هذا الإطار، يُؤكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المصرية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان سلامة الإنسان والبيئة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، يُلخص الدكتور فهيم النقاط التالية:

إجراءات استباقية: اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها إعادة تأهيل المحاور والطرق لتخفيف الكثافة المرورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، تضمن حماية الإنسان والبيئة من مخاطرها.

دور مهم في مؤتمرات المناخ: لعبت مصر دورًا مهمًا في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار الفترات الماضية، إدراكًا منها لأهمية هذه القضية الوجودية.

بداية الصيف الرسمي: 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية من أشعة الشمس.

