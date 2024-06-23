شراكة استراتيجية بين مصر للطيران ومنصة The Showcase باسبانيا

مصر للطيران الراعي الرسمي للفعاليات..

وقع مكتب مصر للطيران بأسبانيا بروتوكول تعاون مع منصة The Showcase والتى تعد من أكبر المنصات للكشف عن المواهب العالمية لكرة القدم.

وتمثل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا للكيانين و وتعزيز التميز فى الرياضة على الصعيد الدولي، كما ستدعم مصر للطيران ربط المواهب الدولية بمراكز تفوق كرة القدم.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون مصر للطيران الراعي الرسمي للفعاليات ، وستقدم دعمًا قيمًا لتعزيز نطاق المنصة وتواجدها في المجتمعات الرياضية الدولية.

وأوضحت غادة الخطيب، مديرة مصر للطيران إسبانيا والبرتغال بأن "الالتزام بتوسيع نطاق شراكاتنا وتمكين الشباب يتماشى تمامًا مع هدفنا في تحقيق النجاح في مختلف القطاعات ودعم فئة الشباب".

وقال شريف حجازي، رئيس مجلس إدارة the showcase، "يسعدنا أن نرحب بمصر للطيران كراعٍ رسمي للشركات"، وأضاف مارك باوتيستا، الرئيس التنفيذي لشركة the showcase، أن "هذه الشراكة مهمة، نظرًا للحاجة الملحة للوصول إلى مواهب كرة القدم على المستوى الدولي، كما تمثل تعاونا قويًا سيؤدي بلا شك إلى ارتقاء فريقنا إلى آفاق جديدة."