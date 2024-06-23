مصر للطيران تسير غداً 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة
تسير مصر للطيران غداً الاثنين الموافق 24 يونيو، 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري
1 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة
10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والأسكندرية والقليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والأسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.