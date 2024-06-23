الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غداً 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

بوابة الوفد الإلكترونية

تسير مصر للطيران غداً الاثنين الموافق 24 يونيو، 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 

1 رحلة بخط سير جدة - باماكو1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 

10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والأسكندرية والقليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والأسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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