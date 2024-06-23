النصر يجدد رغبته في ضم الحارس تشيزني

جددت إدارة نادي النصر رغبتها في الحصول على خدمات النجم الدولي البولندي تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة يوفي إف سي في تقرير لها اليوم أن نادي النصر مُصمم على التعاقد مع الحارس تشيزني، وسيعود فريق المفاوضات للتفاوض مجددا قريباً أملا في حسم الصفقة.

في سياق أخر أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي الهلال السعودي لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لنادي ميلان من أجل التعاقد مع اللاعب رافايل لياو.

الأهلي السعودي يستقر على رحيل ماكسيمان وديميرال

استقرت إدارة نادي الأهلي السعودي على رحيل ثنائي الفريق الأول سانت ماكسيمان و ميريح ديميرال ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وذكرت التقارير السعودية الصادرة أن المدرب ماتياس يايسله يرغب برحيل الثنائي سانت ماكسيمين و ميريح ديميرال في الصيف خلال الميركاتو الصيفي الجاري.