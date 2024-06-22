موسيماني: أتمنى العودة إلى الدوري السعودي

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق رغبته في العودة للعمل في الدوري السعودي مرة أخرى في حال أتيحت له الفرصة وذلك بعد تجربته الأولى الناجحة مع أهلي جدة.

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة في وقت سابق للصعود إلى دوري المحترفين بعد هبوطه لدوري يلو الدرجة الأولى، وقدم موسمًا رائعًا مع الراقي موسم 2022 – 2023.

وقال موسيماني في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام: " كنت أتمنى خوض التجربة في الخليج مع السعودية والإمارات، ربما أعود على المملكة مرة أخرى وربما قطر ".

وأضاف: " إذا سألتني وكان لدي خيار، سأعود إلى السعودية مرة أخرى، هناك دوري قوي وكل الإمكانات متاحة لك، فأنت تواجه ساديو ماني ويانيك كاراسكو وهناك لاعبون كبار، أفضل المدربين يكونوا هناك ".

وعن اقتراب دي بروين من الدوري السعودي علق قائلًا: " دي بروين قال أنه إذا كانت هناك فرصة للذهاب إلى السعودية، فسوف يذهب، هذا هو المكان الذي أريد البقاء فيه، حيث أريد أن أكون ".