استشاري يكشف خطورة ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال (شاهد)

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، ونسب الرطوبة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في إصابة الأطفال بالإجهاد الحراري، إذ يكون الأطفال أقل من 4 أعوام أكثر عرضه له.

مع ارتفاع درجة حرارة الجو يعمل الجسم على توسعة الأوعية الدموية

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجو يعمل الجسم على توسعة الأوعية الدموية وفرز العرق.

يصاب الأطفال بالإجهاد الحراري

وتابع: "في حال حدوث أي مشكلة في هذه العملية يصاب الأطفال بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، التي لها أعراض كثيرة جدًا منها ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالضعف والإرهاق الشديد والشعور بالقيء والغثيان وإحمرار شديد للبشرة، وقد تؤدي إلى إصابة الطفل بالإغماء".

وأكد، على ضرورة إبعاد الأطفال عن الأماكن التي بها أشعة شمس كبيرة وإبعاد الأطفال عن الشمس المباشرة خاصة من الساعة الـ11 صباحًا لـ4 عصرًا.

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 22 يونيو 2024 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2:3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وشهد البلاد سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 درجات على معظم محافظات الجمهورية.

وتتأثر حالة الطقس بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر علينا بكتل هوائية شديدة الحرارة؛ ما تسبب في موجات شديدة الحرارة على دول الخليج، وتمر هذه الكتل على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

فيما توجد نسب رطوبة كبيرة في حالة الجو تزيد من الشعور بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستتجاوز الـ40 بفعل الرطوبة.

وهناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، التي تؤدي لشعورنا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل الصغرى بين 26 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتزيد نسب الرطوبة أكثر في فترة الليل، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

وعلى مدار هذا الأسبوع بأكمله ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وسنشهد مزيد من الارتفاعات غدًا وحتى منتصف الأسبوع، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 خلال فترة النهار، لتسود أجواء شديدة الحرارة بأغلب محافظات الجمهورية.