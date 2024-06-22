الحرارة تصل لـ40.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس.. تشهد حالة الطقس، اليوم السبت 22 يونيو 2024، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2:3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

موجات شديدة الحرارة في مصر:

شهدت البلاد سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 درجات على معظم محافظات الجمهورية.

وتتأثر حالة الطقس بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر علينا بكتل هوائية شديدة الحرارة؛ ما تسبب في موجات شديدة الحرارة على دول الخليج، وتمر هذه الكتل على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

فيما توجد نسب رطوبة كبيرة في حالة الجو تزيد من الشعور بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستتجاوز الـ40 بفعل الرطوبة.

وهناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، التي تؤدي لشعورنا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل الصغرى بين 26 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتزيد نسب الرطوبة أكثر في فترة الليل، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

وعلى مدار هذا الأسبوع بأكمله ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وسنشهد مزيدًا من الارتفاعات غدًا وحتى منتصف الأسبوع، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 خلال فترة النهار، لتسود أجواء شديدة الحرارة بأغلب محافظات الجمهورية.