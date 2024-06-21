القاهرة 38 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد وتتوقع بارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت متوقعة استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد من المتوقع أيضًا بأن غدا سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 29

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.