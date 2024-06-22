منتخب مصر للكرة للطائرة الشاطئية يهزم غينيا بيساو في البطولة الأفريقية

حقق المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة الشاطئية الفوز، على نظيره منتخب غينيا بيساو بنتيجة “2-0“ ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 24 يونيو الجاري.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 12 وذلك بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى.

حيث خسر منتخب مصر في الجولة الأولى من نظيره غانا بنتيجة “2-0“، كما خسر أيضًا من المغرب في البطولة الثانية بنتيجة “2-0“ أيضًا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.