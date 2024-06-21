كارول سماحة تلتقي بجمهورها في المغرب الساعات المقبلة

تلتقي المطربة كارول سماحة، بجمهورها في حفلها الغنائي الذي من المقرر ان ينطلق مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان موازين المقام في المغرب.

حفل كارول سماحة

تقدم كارول خلال الحفل، باقة كبيرة من أجمل أغنياتها، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة أنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

كارول سماحة

البوم كارول سماحة



وكانت قد طرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة

آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

