قائمة أعداء إسرائيل تتسع ويلحق بالرئيس الإندونيسي اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل، خلقت من إسرائيل كيان مكروه شبه منبوذ بين العالم الذي رفض جرائم الاحتلال الوحشية، وفي اليوم التالي لتصريحات الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، والتي تحدث فيها عن ضرورة معاقبة إسرائيل، قررت أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

الرئيس الأندونيسي

وفي لقاء صحفي قال الرئيس الإندونيسي، إن إسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، وأن العالم لم يكن ليسكت لو حدثت كل هذه الجرائم في مكان آخر، وأن بلاده تلتزم بمعالجة جذور المشكلة بإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتحقيق قريب لحل الدولتين.

أرمينيا تعترف بدولة فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الاعتراف بدولة فلسطين للمضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، مبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب.

وأكدت أرمينيا رغبتها في تحقيق سلام دائم في المنطقة، والتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

كما أكدت على دعمها قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقبل أرمينيا اعترفات حكومات كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين.

العالم يثور ضد الاحتلال

لم يتوقف الأمر عند التصريحات التي تدين أفعال الاحتلال الإسرائيلي، بل ثار العالم ضد الكيان بالمسيرات والمظاهرات العالمية، وعبرت كل الدول عن دعمها لفلسطين في جميع المناسبات الاجتماعية، ورفع العلم الفلسطيني، في الملاعب والجامعات والشوارع، عبر الجميع عن مقتهم للاحتلال.

إسرائيل تواصل حربها

وقال مسؤولين في إسرائيل إنهم لن يتوقفوا إلى حين "القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية".

وقصفت القوات الإسرائيلية قصفت رفح ومناطق أخرى في أنحاء قطاع غزة، واشتبكت بشكل مباشر مع مقاتلي حماس.

وتحاول القوات الإسرائيلية استكمال سيطرتها على مدينة رفح جنوبي القطاع، التي كانت محور عمليات عسكرية إسرائيلية منذ أوائل مايو.

وتشق الدبابات طريقها إلى الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة، بعد أن سيطرت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من طائرات ودبابات وسفن قبالة الساحل، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة من المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح، اضطر معظمهم إلى الفرار مرة أخرى.

وذكر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قواته تنفذ عمليات "دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية" في منطقة رفح، كما أعلن عن عمليات في مناطق أخرى من القطاع.

وصرح بعض السكان أن وتيرة العملية العسكرية الإسرائيلية تسارعت في اليومين الماضيين، وأضافوا أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار تشير إلى قتال عنيف مستمر من دون توقف تقريبا.