منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتجه إلى المغرب

توجهت صباح اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية للرجال والسيدات، إلى دولة المغرب، استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجارى والمؤهلة بدورها إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وتضم قائمة المنتخب المصرى للرجال كل من: "عاطف نصيف، ويوسف عبد الرحمن".

بينما يأتي فى قائمة السيدات كل من: "دعاء الغباشي، ومروة مجدي".

وتأتي البعثة المصرية فى دولة المغرب برئاسة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة.