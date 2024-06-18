الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتجه إلى المغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

توجهت صباح اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية للرجال والسيدات، إلى دولة المغرب، استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجارى والمؤهلة بدورها إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

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وتضم قائمة المنتخب المصرى للرجال كل من: "عاطف نصيف، ويوسف عبد الرحمن".
بينما يأتي فى قائمة السيدات كل من: "دعاء الغباشي، ومروة مجدي".

وتأتي البعثة المصرية فى دولة المغرب برئاسة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

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