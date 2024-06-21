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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سكان قرية يارون اللبنانية يتفقدون بيوتهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.. فيديو

سكان قرية يارون اللبنانية
سكان قرية يارون اللبنانية يرممون المباني المقصوفة

تعاني سكان قرية لبنانية حدودية مع إسرائيل من خسائر جسيمة في ممتلكاتهم ومنازلهم التي دمرتها الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ عدة أشهر، حتى تحولت إلى أنقاض.

تعتبر قرية يارون من بين القرى الأكثر تضرراً في جنوب لبنان، حيث هرب العديد من سكانها إلى مناطق أكثر أماناً في شمال البلاد.

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صرحت مريم علوية، أحد السكان المحليين: "نحن لن نتخلى عن قريتنا أبداً"، مضيفة : "اليوم، يارون تعيش حالة حزن وتبكي".

وقال أحد سكان القرية: "بالتأكيد، سنبقى هنا ولن يخيفنا أي شيء. حتى لو تكرروا هذا مليون مرة، نحن هنا وسنظل هنا حتى آخر نفس. حفظ الله هؤلاء الشباب وهذا الوطن، ونحن واثقون بأننا سنعود والنصر سيكون بين أيدينا".

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً مستمراً لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص في لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

حذر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الحزب يمتلك أسلحة وقدرات استخباراتية جديدة يمكن أن تساعده على استهداف مواقع أكثر أهمية داخل إسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة.

وتهدد إسرائيل حزب الله بشن حرب شاملة، في حين تقوم القوات الإسرائيلية بقصف مواقع تعتبرها تابعة للحركة اللبنانية وتنفذ عمليات اغتيال لعدد من قادة الحزب.

ويرد حزب الله بشن عمليات هجومية نوعية، حيث نجح في استهداف أهداف عسكرية حساسة مؤخراً، وتم توثيق العديد من هذه الهجمات.

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