نتنياهو: لن نغادر غزة إلا بعد عودة المحتجزين والقضاء على قدرات حماس العسكرية

أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنهم لن يغادروا قطاع غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين والقضاء على القدرات العسكرية لحماس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القائد الأسبق لفرقة غزة: بقاء نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب يؤدي لانهيار استراتيجي





وفي سياق آخر، حذر الجنرال غادي شماني، القائد الأسبق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، من أن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب الحالية قد يؤدي إلى انهيار استراتيجي لإسرائيل. جاءت تصريحات شماني خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية اليوم، حيث انتقد سياسات نتنياهو وأشار إلى أن استمرار النزاع دون حل سياسي سيزيد من التوترات الداخلية والخارجية ويضعف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.



وأوضح شماني أن الفشل في التوصل إلى حل للنزاع المستمر سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في القيادة السياسية والعسكرية، ويزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وأضاف: "إذا استمرت هذه السياسات دون تغيير، فإننا نخاطر بفقدان الاستقرار الاستراتيجي الذي نعتمد عليه لضمان أمننا وازدهارنا".



ودعا الجنرال شماني إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب والعمل على تحقيق السلام الدائم، محذراً من أن الإصرار على الحلول العسكرية دون النظر إلى الجوانب السياسية والدبلوماسية سيؤدي إلى نتائج كارثية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعداً في التوترات السياسية والعسكرية، ما يزيد من الضغوط على نتنياهو وحكومته لإيجاد حلول عملية للنزاع الحالي.

وفي إطار آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس (الأربعاء) إلى اليوم (الخميس)، 20 فلسطينيا على الأقل، من محافظات عدة في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أكثر من 9300.

وأشارت إلى أن: «هذه الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو مَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو مَن احتُجزوا رهائن».

مسؤول إسرائيلي يحذر من توسع الحرب

علّق الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" لإدارة أنظمة الكهرباء في إسرائيل شاؤول غولدشتاين، الخميس، على التقييمات التي تتوقع حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء، في حال توسع الحرب.

وقال غولدشتاين خلال مشاركته في مؤتمر نظم في مدينة سديروت: "إسرائيل تعتبر جزيرة طاقة وهذه هي مصلحتنا".

وأضاف: "عندما توليت منصبي، بدأت التحقيق في التهديد الحقيقي لقطاع الكهرباء الإسرائيلي".