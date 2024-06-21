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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس ترحب بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

أرمينيا
أرمينيا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، معتبرة أنها خطوةً إضافية ومهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. 

 

وجددت حماس، دعوتها لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة بما يدعم نضال شعبنا ضد الاحتلال، ويعزل الكيان الصهيوني المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.

 

 

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