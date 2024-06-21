الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوى الـ50 على غزة

أعلنت الإمارات تنفيذ عملية الإسقاط الجوى الـ50 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة فى منطقة دير البلح، فى أول أيام عيد الأضحى، ضمن مبادرة «طيور الخير» التى أطلقتها الإمارات، نهاية فبراير الماضى.

وتضمنت عملية الإسقاط طروداً تحتوى على 38 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناسبة عيد الأضحى، بما يسهم فى تلبية احتياجات الشعب الفلسطينى فى هذه المناسبة والتخفيف من معاناته.

ونفذت القوات الجوية الإماراتية عملية الإسقاط بطائرة من طراز «C17» فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها فى قطاع غزة.

ووصل إجمالى المساعدات التى تم إسقاطها منذ انطلاق المبادرة 3382 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ويتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التى أرسلتها الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر «طيور الخير» نحو 3752 طناً من المساعدات.