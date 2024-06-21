الأرصاد: نشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات؛ نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، والمحمل بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبمجرد مرورها على البحر المتوسط، تفقد جزءًا من حرارتها، ولكنها تحمل ببخار المياه مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة أكثر؛ نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة:

أضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة، ولكن الإحساس بها يتجاوز 38 نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة والملحوظة بشكل كبير على المناطق الساحلية، موضحة أن الطقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حار رطب بالمناطق الساحلية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وتصل العظمى بها لـ 44 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة بها منخفضة بشكل كبير.



ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها تتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل كله، على أن نشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى لـ39-40 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بالتواجد بمناطق جيدة التهوية، وتجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ووضع غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون، وتناول السوائل بكثرة وخاصة المياه، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل:

درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 30.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 29.

درجات الحرارة السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 32 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 41 الصغرى 31.



شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 39 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.



جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 31.

درجات الحرارة الإثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 40 الصغرى 27.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 41 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 45 الصغرى 31.

درجات الحرارة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 40 الصغرى 28.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 41 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 31.

درجات الحرارة الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 39 الصغرى 28.

السواحل الشمالية العظمى 33 الصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 31.

شمال الصعيد العظمى 40 الصغرى 26.

جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 31.