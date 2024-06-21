حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية اليوم

تستمر درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية في الارتفاع، وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة ونجران، وذلك وفق للمركز الوطني للأرصاد السعودي.

وأوضح المركز خلال تقريره اليوم بشأن حالة الطقس اليومي، أن هناك احتمالية لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي .

ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة.

درجات الحرارة في عدد من مدن السعودية 21-6-2024

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 47 والصغرى 33.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 48 والصغرى 31.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 42 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 47 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 42 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 38 والصغرى 25.